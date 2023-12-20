Путин заявил, что нужно более активно защищать экономические интересы страны

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от отечественных спецслужб более активных действий по борьбе с коррупцией и для защиты экономических интересов страны.

"Более активно нужно действовать по всем ключевым направлениям, а это борьба с экстремизмом и коррупцией, с угрозами в информационном пространстве, защита государственной тайны, экономических интересов страны, обеспечение надежной работы отечественных компаний и предприятий, в том числе тех, которые решают сегодня важнейшие оборонные и технологические задачи", - сказал глава государства в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.