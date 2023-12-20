Венгрия выступила против продления в ЕС потолка цен на газ, опасаясь реакции России

Государственный секретарь венгерского Министерства энергетики Аттила Штайнер отметил, что его страна также выступила против сохранения в ЕС механизма общих закупок газа, срок действия которого должен был бы завершиться в конце года

БУДАПЕШТ, 20 декабря. /ТАСС/. Венгрия выступила против продления Евросоюзом срока действия динамического потолка цен на газ на уровне €180 за МВт·ч, поскольку считает его скрытыми санкциями в отношении России и опасается ответной реакции с ее стороны. Об этом сообщил во вторник государственный секретарь венгерского Министерства энергетики Аттила Штайнер, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Беседуя там с венгерскими журналистами, он рассказал, что Еврокомиссия предложила продлить введенные в феврале ценовые ограничения на газ с учетом "геополитической ситуации и возможного зимнего роста цен". "Венгрия выступила против, поскольку считает, что это своего рода санкционная мера, применение которой может вызвать крайне негативную реакцию российской стороны. Это даже может привести к ответным мерам", - заявил Штайнер.

Он отметил, что Венгрия выступила также против сохранения в ЕС механизма общих закупок газа, срок действия которого должен был бы завершиться в конце года. "Эти меры обязывают предоставлять соответствующую информацию и уведомлять о любом новом газовом контракте, а также дают право голоса Европейской комиссии. Венгрия этого не хочет", - процитировало Штайнера информационное агентство MTI.

Тем не менее Совет ЕС по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики 19 декабря на своем заседании в Брюсселе сумел достичь политического соглашения о продлении мер чрезвычайного энергетического регулирования еще на один год - до 31 декабря 2024 года. Эти шаги включают в себя ограничение цен на газ.

Динамический потолок цен на газ на уровне €180 за МВт·ч (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м) официально заработал в середине февраля 2023 года. Он предусматривает использование механизма коррекции цен при одновременном соблюдении двух условий: если цена газа продержится в течение трех дней на уровне €180 и если разница цен на хабе TTF в Нидерландах и средней цены сжиженного природного газа превысит €35.

После активации потолок цен будет действовать как минимум 20 дней. Однако он автоматически отключится, если стоимость газа окажется ниже €180 за МВт·ч в течение трех рабочих дней подряд. Кроме того, механизм может быть отключен вручную, если Еврокомиссия сочтет, что на европейском рынке образовался дефицит газа, угрожающий энергобезопасности сообщества. Эксперты отмечают, что с момента своего введения в 2023 году этот механизм еще ни разу не использовался, а ситуация в странах ЕС с точки зрения запасов газа сейчас гораздо лучше, чем год назад.