Минфин США заявил, что РФ в октябре сократила вложения в американские госбумаги до $31 млн

Этот показатель уменьшился более чем в два раза по сравнению с сентябрем, когда объем вложений России в госбумаги Соединенных Штатов достиг $73 млн

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Россия сократила в октябре объем вложений в американские гособлигации до $31 млн, следует из опубликованных документов Минфина США.

Этот показатель уменьшился более чем в два раза по сравнению с сентябрем, когда объем вложений РФ в госбумаги США достиг $73 млн. В августе он составил $31 млн, в июле - $29 млн, в июне - $33 млн, в мае - $36 млн, в апреле - $35 млн, в марте - $77 млн, в феврале - $75 млн.

На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в октябре пришлось $28 млн ($61 млн в сентябре), на краткосрочные - $3 млн ($12 млн в сентябре).

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае - до $14,9 млрд.

Ранее в пресс-службе российского ЦБ сообщили ТАСС, что Банк России не имеет казначейских обязательств США и не является их приобретателем. Американские казначейские ценные бумаги могут покупать среди прочего частные лица, организации, корпоративные инвесторы через банки, брокеров и дилеров.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США в октябре текущего года осталась Япония - около $1,09 трлн (порядка $1,08 трлн в сентябре). На втором месте расположился Китай с $769,6 млрд ($778,1 млрд в сентябре). КНР постепенно сокращает свои вложения в американский госдолг. Третье место заняла Великобритания с $693 млрд ($668,9 млрд в сентябре).