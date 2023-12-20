"Известия": в России разработали нейросеть по определению владельцев Telegram-каналов

Софт проходит внутреннее тестирование в компании-разработчике T. Hunter, рассказали газете в пресс-службе Национальной технологической инициативы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российские IT-специалисты создали нейросеть, которая способна деанонимизировать Telegram-каналы, сейчас софт проходит внутреннее тестирование в компании-разработчике T. Hunter. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

"Была разработана базовая антология методов и приемов, которые использует специалист при исследовании Telegram-канала, а затем этим приемам обучили программу", - сообщил газете руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров.

Как сообщает издание, в эту антологию методов входит сбор сведений информации об администраторах из описания каналов, архивных копий, постов, а также получение метаданных опубликованных файлов. Кроме того. нейросеть может найти необходимые сведения в подписях к сообщениям, встроенном чате, стикерпаках, документах и видеороликах. По словам разработчиков, ИИ анализирует утечки данных, сопоставляет их с именем пользователя или его фотографией быстрее и качественнее человека. Как пояснили специалисты "Известиям", в анализируемом контенте может содержаться информация о пользователе.

"В основе ИИ лежит одна из наиболее распространенных текстовых нейросетей, которая работает на серверах нашей компании. Для ее использования написан телеграм-бот, который упрощает взаимодействие с ПО", - уточнил Бедров. Нейросеть также способна проверять юридических лиц по ИНН. В частности, программа выдает общую информацию о компании: срок существования, численность сотрудников, уставный капитал, адрес регистрации.

Как отмечает издание, полноценный запуск нейросети должен состояться в 2024-2025 годах. Она уже получила название "Товарищ майор". Программа будет предназначена для государственных или частных организаций, которые занимаются расследованием киберпреступлений, связанных с анонимными телеграм-сообществами.