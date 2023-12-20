На Колыме признали недействительным контракт на дорожные работы почти на 1 млрд рублей

Причиной стало нарушение конкурентных процедур

ТАСС, 20 декабря. Арбитражный суд Магаданской области признал недействительным контракт мэрии Тенькинского округа на сумму около 1 млрд рублей из-за нарушения конкурентных процедур, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"Договор заключили с единственным поставщиком и не соблюли конкурентные процедуры. Прокуратура подала иск. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме о признании муниципального контракта недействительным и применении последствий недействительности оспоримой сделки в виде прекращения действия заключенного договора", - рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что в июле 2023 года управлением жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Тенькинского муниципального округа Магаданской области был заключен контракт с муниципальным унитарным предприятием "Тенькаэкоресурс". Компания должна была выполнить работы по реконструкции улично-дорожной сети поселка Усть-Омчуг.