В Греции сообщили о подорожании билета на афинский Акрополь в 2025 году на 50%

Его цена составит 30€, сообщило Министерство культуры республики

АФИНЫ, 20 декабря. /ТАСС/. Стоимость входного билета на афинский Акрополь вырастет на 50%, до 30€, в 2025 году, билет в Национальный археологический музей подорожает на 66%, до 20€. Об этом сообщает газета Avgi со ссылкой на информацию Министерства культуры Греции.

По данным издания, Минкультуры объявило о значительном повышении цен входных билетов для посещения археологических объектов и музеев в то время, как в Греции усиливается дороговизна. Так, с 1 апреля 2025 года стоимость билета в Акрополь подскочит с 20 до 30€. Цена билета в Национальный археологический музей поднимется до 20€ с нынешних 12€. Министерство культуры, пытаясь оправдать повышение, заявляет, что нынешние цены билетов очень низкие по сравнению со средними европейскими ценами, пишет издание.

До этого с 1 апреля 2024 года отменят единые билеты для посещения более чем одного археологического объекта или музея, а также будут ликвидированы разные цены в летний и зимний сезоны с введением одинаковой стоимости билета для каждой категории в течение года. По данным Минкультуры, Центральный археологический совет единогласно одобрил новую ценовую политику.

В постановлении министерства, в частности, отмечается, что с 1 апреля 2025 года археологические объекты, памятники и музеи будут разделены на пять категорий, в зависимости от категории будет пять уровней цен на входные билеты. К первой категории относится только афинский Акрополь, куда входной билет будет стоить 30€. Во вторую категорию войдут археологические площадки и музеи с посещаемостью более 200 тыс. человек в год (цена билета туда составит 20€). На площадки и в музеи третьей категории, куда ежегодно приходят от 75 тыс. до 200 тыс. человек, билет будет стоить 15€. В четвертой категории (15-75 тыс. посетителей) вход обойдется в 10€, в пятой - в 5€.