Япония в ноябре сократила экспорт автомобилей в Россию на 44,9%

ТОКИО, 20 декабря. /ТАСС/. Япония в ноябре текущего года сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует данные статистики, опубликованной Министерством финансов Японии.

Поставки японских запчастей и комплектующих за указанный период упали на 32,5%.

Япония в ноябре нарастила объем импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России на 46,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные японским Минфином статистические данные.

При этом в октябре страна на 67,1% уменьшила закупки российского угля и вновь не приобретала у РФ нефть, в отношении которой государствами Группы семи введено ценовое ограничение, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с импортом СПГ в рамках этого проекта.

На энергоресурсы в ноябре пришлось более 67% всего импорта Японии из России.

Товарооборот Японии и России упал в ноябре 2023 года на 37,13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 119,105 млрд иен (около $827,5 млн). Это следует из подсчетов ТАСС на основе статистических данных, опубликованных японским Минфином.

Главными факторами сокращения товарооборота стали снижение импорта из России угля на 67,1%, а также падение поставок автомобилей в РФ на 44,9% на фоне санкций против Москвы. На энергоресурсы и транспортные средства приходится более 60% всего товарооборота.

Япония в ноябре 2023 года увеличила импорт зерновых из России на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная японским министерством финансов.

Поставки российской рыбы и морепродуктов выросли на 18,3%. Импорт овощей сократился на 62,4%.

Япония в ноябре сократила импорт угля из РФ на 67,1% по сравнению с ноябрем 2022 г. - статистика.

Экспорт продовольствия из Японии в КНР в ноябре упал на 60% в свете ограничений из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1" - японский Минфин.

Доля российского СПГ в импорте Японии в ноябре выросла до 12,3% при среднем показателе в 9-10%, следует из данных японского Минфина.