В Рослесинфорге заявили, что каждый третий регион РФ увеличил доходы от лесов

Наибольшую прибыль показали Иркутская область, Югра и Красноярский край

ТАСС, 20 декабря. Доходы от использования лесов выросли за девять месяцев 2023 года в 35 регионах России, больше всего - в Иркутской области, Югре и Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"Лесные доходы бюджета России, несмотря на санкции, составили 53,2 млрд рублей, что подчеркивает провал ограничительных мер Запада. При этом за девять месяцев 35 регионов увеличили показатель относительно аналогичного периода 2022 года, превысив прогнозные значения на 3%. Лес - федеральная собственность и должен помогать экономике. Несмотря на непростую экономическую обстановку, доходы удалось увеличить за счет улучшения эффективности действующих и запуска новых инвестпроектов, администрирования платежей, а также благодаря росту доходов в контексте разворота российской экономики на восток. Совокупность этих факторов позволила стабилизировать общую финансовую ситуацию в отрасли и выйти на уверенный рост", - заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин, чьи слова привели в сообщении.

Лидером по объему средств стала Иркутская область, увеличив доходы на 6%. Регион направил в бюджет страны более 4,1 млрд рублей. В 2022 году Иркутская область была на втором месте после Красноярского края, который в этот раз занимает третье место (3,1 млрд рублей). На втором месте - Югра, чей доход превысил 4 млрд рублей. Регион стал третьим по динамике увеличения доходов (+46%). В пятерку лидеров также вошли Коми (более 2,6 млрд рублей) и Якутия (более 2,4 млрд рублей).

При этом первыми по росту доходов стали Чечня и Ставропольский край. Они увеличили объем доходов в 1,5 раза и направили в консолидированный бюджет страны порядка 12,8 млн и 11,8 млн рублей соответственно. Почти на 40% выросли лесные доходы Дагестана, превысив 67,1 млн рублей. В Мурманской области показатель вырос на 35% (более 191 млн рублей), а лесные доходы Адыгеи и Карачаево-Черкесии выросли на треть и составили 52,6 млн и 46 млн рублей соответственно. На 25% увеличились доходы от использования лесов в Астраханской области (13,5 млн рублей) и Забайкальском крае (760,6 млн рублей).

Среди округов больше всего доходов в консолидированный бюджет страны поступило из регионов Северо-Западного федерального округа - порядка 11,9 млрд рублей. На втором месте - Сибирский федеральный округ, который заработал около 11,1 млрд рублей. Третье место занимает Дальневосточный федеральный округ, чей доход составил более 8,8 млрд рублей.

Рост доходов позволяет расширять программы финансирования лесовосстановления, закупки лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования, формирования запаса семян, а также ухода за лесными культурами, отметили в Рослесинфорге.