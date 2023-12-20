Аграрии Красноярского края получат более 90 млн рублей на развитие производства

Кооперативы смогут потратить средства на приобретение техники и оборудования, на закупку у пайщиков сельхозпродукции и другие нужды

КРАСНОЯРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Начинающие фермеры и сельскохозяйственные кооперативы Красноярского края получат более 90 млн рублей господдержки на развитие своего производства по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

"В 2024 году на национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" сельскохозяйственный кооперативы региона получат 38,2 млн рублей. Начинающим фермерам края в рамках грантовой программы "Агростартап", которая тоже входит в этот нацпроект, выделено 53,2 млн рублей", - сообщили в министерстве.

В региональном министерстве сельского хозяйства сообщили, что кооперативы могут потратить средства на приобретение техники и оборудования, на закупку у пайщиков сельхозпродукции и другие нужды. Начинающие фермеры также могут приобрести оборудование и технику для своего бизнеса.

"На господдержку могут рассчитывать кооперативы из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и работающие в сельской местности, объединяющие не менее пяти владельцев личных подсобных хозяйств или трех фермерских хозяйств. <…> Участвовать в конкурсе "Агростартап" могут фермеры, которые зарегистрировали предпринимательство на селе в год участия в отборе либо только планируют это сделать. В проект нужно вложить не менее 10% собственных денег, освоить грант - за полтора года", - пояснили в министерстве.

В 2023 году в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" 11 кооперативов региона получили 53,2 млн рублей, 12 начинающих фермеров - 67,5 млн рублей.