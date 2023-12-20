Поставки нефти из России в Китай выросли в январе - ноябре на 22%

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, показатель достиг 97,5 млн тонн

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Россия в январе - ноябре экспортировала в Китай 97,5 млн тонн нефти, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основании данных, опубликованных в среду Главным таможенным управлением КНР.

Стоимость поставок нефти за отчетный период составила $55 млрд, что на 1% больше, чем в январе - ноябре минувшего года.

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Второе место среди экспортеров занимает Саудовская Аравия (80 млн тонн), третье - Ирак (54,1 млн тонн).

Отдельно в ноябре РФ экспортировала в КНР 9 млн тонн нефти, что на 5,5% больше, чем в октябре.

Россия в январе - октябре уже поставила в Китай больше нефти, чем за весь 2022 год. По данным таможни КНР, в прошлом году страна купила у РФ 86,2 млн тонн нефти за $58,37 млрд.

Ранее на 20-м заседании Российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян указал, что его страна готова наращивать торговлю энергоресурсами с РФ, продвигать взаимодействие по новым направлениям и углублять комплексное партнерство в данной сфере. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что энергетическое сотрудничество двух государств находится на самом высоком уровне за всю свою историю и составляет примерно треть товарооборота.