Си Цзиньпин: РФ и КНР выполнили задачу довести торговлю стран до $200 млрд с опережением

По словам китайского лидера, к концу года объем двусторонней торговли стран достиг $218,28 млрд

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Задача довести объем двусторонней торговли России и Китая до $200 млрд выполнена с опережением, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине.

По словам китайского лидера, к концу 2023 года объем двусторонней торговли стран достиг $218,28 млрд.

"С опережением выполнена поставленная пять лет назад нами с президентом [России Владимиром] Путиным задача довести объем двусторонней торговли до $200 млрд", - сказал Си Цзиньпин, отметив, что в этом отражается позитивная динамика сотрудничества двух стран.