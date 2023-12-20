На Запорожской АЭС выполнили ремонт систем безопасности

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа отметил, что станция продолжает переходить на российские стандарты

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Специалисты в полном объеме выполнили в 2023 году ремонт систем безопасности на Запорожской АЭС. Об этом ТАСС сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Ремонт систем безопасности [на Запорожской АЭС] выполнен в 2023 году в полном объеме, - сказал собеседник агентства. - Выполнена аналитическая работа по выявлению проблемных зон в работе станции. Причем она завершена с точки зрения как применения федеральных норм и правил, так и с технической стороны".

Карчаа отметил, что большое внимание уделяется безопасности персонала - как в производственном процессе, так и с точки зрения противоаварийного реагирования.

Он напомнил, что станция продолжает переходить на российские стандарты. Одной из главных задач в рамках этого процесса является подготовка заявлений для получения лицензий Ростехнадзора на каждый энергоблок, комплекс по переработке радиоактивных отходов, сухое хранилище отработанного ядерного топлива и другие объекты Запорожской АЭС.

Говоря о возможности возобновления работы энергоблоков, советник гендиректора "Росэнергоатома" отметил, что технически станция готова их запустить. "Но было бы правильно сказать об условиях. Самое главное из них - это прекращение боевых действий", - подчеркнул Карчаа. Он добавил, что также важным фактором в этом вопросе является обеспечение необходимого уровня и подпитка пруда-охлодителя. "Для этого речь должна идти о восстановлении Каховской ГЭС либо о создании какого-то альтернативного источника пополнения", - добавил Карчаа.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя артиллерию и беспилотники.