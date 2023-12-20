В Новосибирске стоимость проезда в метро вырастет до 35 рублей

Изменения вступят в силу 23 декабря

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Стоимость проезда в новосибирском метро вырастет с 23 декабря на 16,7% - с 30 до 35 рублей. Это следует из постановления губернатора региона Андрея Травникова.

"Установить и ввести в действие с 23 декабря 2023 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в размере 35 рублей за одну перевозку", - указано в документе.

Как сообщал начальник метро Аркадий Чмыхайло, кабельное хозяйство метрополитена обветшало и выходит из строя, его замена ведется недостаточными темпами. Вентиляционные устройства в метро уже отслужили по два срока. В 2022 году Чмыхайло отмечал, что стоимость проезда в новосибирской подземке остается самой низкой в России. Он заявлял о необходимости повышения оплаты проезда до 35 рублей, чтобы метрополитен мог проводить текущий и плановые ремонты.