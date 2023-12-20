Процесс глубокой локализации электронных автокомпонентов начнется в РФ в 2024-2025 годах

Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак отметил, что речь идет о печатных платах, навигационных модулях, резисторах, конденсаторах и разъемах

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Глубокую локализацию электронных автомобильных компонентов планируется поэтапно начать в РФ в 2024-2025 годах. Часть компонентов, серийное производство которых запустится в ближайшие два года, уже проработали, сообщил ТАСС замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в кулуарах форума "Цифровая транспортация".

"В 2024-2025 годах планируется поэтапный переход к глубокой локализации автоэлектроники на уровне электронных компонентов. Процесс попадания на конвейеры автопроизводителей для новых электронных компонентов в составе электронных блоков занимает в среднем два-три года", - сказал Шпак.

Так, по его словам, в следующие два года в России начнется серийное импортозамещение таких компонентов, как печатные платы, навигационные модули, резисторы, а также конденсаторы и разъемы.

Он напомнил, что одной из первых систем на борту, которая стала российской, стала "ЭРА-ГЛОНАСС". Кроме того, налажено производство отечественных систем ABS, в скором времени начнется выпуск систем ESP.

"Если мы сначала ставили перед собой задачу в принципе, чтобы на борту присутствовали российские приборы, чтобы не потерять функциональности автомобилей - это была задача 2022-2023 годов, - то задача начиная с 2024 года - это повышать локализацию этих приборов с точки зрения присутствия в них российских компонентов. Со следующего года потихоньку российские электронные компоненты начнут попадать в состав российских автоэлектронных приборов", - отметил замглавы Минпромторга.