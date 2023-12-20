Мишустин заявил, что Россия и Китай достигли хороших результатов в инвестиционной сфере

Реализуются 80 совместных проектов на сумму почти 20 трлн рублей, заявил премьер-министр РФ

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай достигли хороших результатов в инвестиционной сфере, реализуются 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

"Достигнуты хорошие результаты в инвестиционной сфере. В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 трлн рублей или около 1,6 млрд юаней", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что во взаимных расчетах страны полностью перешли на национальные валюты. "Более 90% платежей осуществляются в рублях и юанях", - добавил премьер РФ.