В Приморье по итогам 2023 года ожидают роста объема внешней торговли до $14 млрд

По словам главы региона Олега Кожемяко, за девять месяцев внешнеторговый оборот вырос почти на 20%

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Объем внешнеторгового оборота в Приморском крае ожидается на уровне рекордного показателя в $14 млрд по итогам 2023 года. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко на Инвестиционно-промышленном форуме Приморского края.

"За девять месяцев наш внешнеторговый оборот вырос почти на 20%, до 10 млрд долларов. Это новый рекорд для Приморского края. По итогам года мы ожидаем до 14 млрд долларов внешнеторгового оборота", - сказал губернатор.

Он отметил, что с момента снятия карантинных ограничений в январе 2023 года связь Приморского края с китайским правительством возобновилась практически в полном объеме. Регион посетили около 80 китайских делегаций. Партнеры из КНР заинтересованы в лесе, животноводстве, растениеводстве, а также в поставках молочной продукции.

Ранее Кожемяко сообщал, что также расширились связи Приморья с КНДР, Вьетнамом, Лаосом, Мьянмой. Среди крупнейших проектов с иностранным участием выделяются агропромышленный парк в Шкотовском округе, а также животноводческий комплекс на шесть тысяч голов и молокозавод в Яковлевском округе.

По итогам прошлого года внешнеторговый оборот в регионе также вырос и составил $13 млрд, а количество стран-партнеров увеличилось до 122. При этом доля Китая составила $7,49 млрд, а Южной Кореи - $2,55 млрд.

Первый Инвестиционно-промышленный форум проходит в Приморье для обсуждения перспектив развития Дальнего Востока и укрепления международных экономических связей. В мероприятии принимают участие предприниматели, представители провинций Китая, органы исполнительной власти и местного самоуправления. На заседаниях отраслевых секций будут обсуждаться важные направления инвестиционного развития региона.