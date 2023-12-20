Индекс Hang Seng на бирже Гонконга вырос на 0,87% на открытии торгов

Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, вырос до 3 758

ГОНКОНГ, 20 декабря. /ТАСС/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов вырос на 0,87%, до отметки 16 647,95.

Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, вырос на 1,36%, до 3 758.

Росту основного индекса способствовало увеличение цен на акции компаний, работающих в сфере услуг связи, потребительских товаров, а также в финансовом секторе. Так, акции одного из лидеров КНР в области онлайн-коммерции Alibaba выросли на открытии торгов на 2,8%, ценные бумаги специализирующейся на доставке еды холдинговой компании Meituan подорожали на 1,47%, технологического гиганта Tencent - на 1,41%.

Из "голубых фишек" акции 73 компаний продемонстрировали рост на открытии торгов, у трех они подешевели, еще у шести компаний акции не изменились в цене. Представитель отрасли онлайн-торговли Китая JD.com стал "голубой фишкой", чьи акции продемонстрировали наибольший рост (+4,19%). "Голубой фишкой", чьи ценные бумаги сильнее всего потеряли в цене, стала гонконгская страховая компания AIA Group (-0,6%).