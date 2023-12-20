Шебекино получит почти 1,7 млрд рублей на восстановление разрушенных ВСУ предприятий

Средства выделили из федерального бюджета и бюджета Белгородской области

БЕЛГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Белгородская область получила почти 1,3 млрд рублей из федерального бюджета на восстановление предприятий Шебекинского округа, которые были повреждены при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, порядка 400 млн рублей на эти цели выделено из областного бюджета, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во "ВКонтакте".

"Правительство РФ приняло решение через Минпромторг России и выделило нам 1 млрд 270 млн рублей. К этой сумме из областного бюджета мы выделили более 400 млн рублей. Эти деньги пойдут на восстановление производств, которые были разрушены атаками ВСУ", - написал Гладков.

Также власти Белгородской области начнут оказывать помощь представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) Шебекинского округа. "Очень много запросов со стороны малого и среднего бизнеса. Мы приняли решение, и со следующей недели начинаем более конкретно обрабатывать все заявки, поступившие от субъектов МСП Шебекинского округа. Во второй середине января уже приступим к выплатам. На это направление выделено дополнительно из областного бюджета 250 млн рублей. По итогам рассмотрения всех заявок будем уже принимать дальнейшее решение, если это будет необходимо", - проинформировал губернатор.