Тыва в 2023 году в три раза увеличила экспорт продуктов

Компании республики отправили в Монголию продовольственный овес и продукты питания на сумму 104 млн рублей

ТАСС, 20 декабря. Компании из Тувы в 2023 году в три раза в сравнении с прошлым годом увеличили экспорт продуктов питания, несмотря на закрытие для них западных рынков. Продукция поставляется в Монголию, сообщил ТАСС заместитель директора по организационным вопросам центра государственной поддержки предпринимателей и граждан "Мой бизнес" в Туве Шолбан Янма.

"В 2023 году предприятия республики заключили экспортные контракты на сумму 104 млн рублей. Компании отправили в Монголию продовольственный овес и продукты питания на сумму 104 млн рублей", - сообщил Янма.

По словам эксперта, за год изменилась структура экспорта в республике. "В 2022 году наши экспортеры сотрудничали не только с Монголией, но и поставляли продукцию в Нидерланды, Великобританию. Всего были заключены контракты на сумму около $ 397,1 тыс. (35,7 млн рублей). Предприниматели поставляли продукты питания, мебель, сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, у них приобретали тувинские национальные инструменты - хомусы и охотничьи манки - эдиски", - отметил Янма.

Республика Тыва - один из лидеров России в скотоводстве. На территории Тувы находится более 1,5 млн голов мелко- и крупнорогатого скота. Здесь занимаются заготовкой кормов - сена, овса. В планах правительства республики в ближайшие годы наладить экспорт в Китай козьей и овечьей шерсти, в частности организовать производство по переработке и поставлять в Китай готовую продукцию.