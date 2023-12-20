"Удоканская медь" намерена запустить гидрометаллургический завод в II квартале 2024 года

Генеральный директор компании Алексей отметил, что к концу 2024 года года "Удокан" выйдет на проектную мощность в 12 млн тонн медной руды с выпуском готовой продукции - медного концентрата и катодной меди в 135 тыс. тонн в год

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Компания "Удоканская медь" 19 декабря 2023 года начала пуско-наладочные работы в корпусе фильтрации гидрометаллургического завода горно-металлургического комбината "Удокан". Компания планирует запустить гидрометаллургический завод во втором квартале 2024 года, сообщает компания со ссылкой на генерального директора "Удоканской меди" Алексея Ящука.

"В корпусе фильтрации гидрометаллургического завода ГМК "Удокан" 19 декабря 2023 г. стартовали пусконаладочные работы на семи фильтр-прессах тонкой очистки и на одном фильтр-прессе коллективного концентрата, а также на разгрузочных конвейерах фильтр-прессов и винтовых смесителях. На фильтр-прессах медьсодержащая пульпа под давлением будет разделяться на жидкость и твердый материал (с высоким содержанием меди), который оседает на мембранах и затем подается для атмосферного выщелачивания", - сообщили в компании.

Ящук отметил, что сейчас усилия компании главным образом направлены на подготовку к намеченному на второй квартал 2024 года запуску гидрометаллургического завода. К концу следующего года "Удокан" выйдет на проектную мощность в 12 млн тонн медной руды с выпуском готовой продукции - медного концентрата и катодной меди в 135 тыс. тонн в год. А с 2026 года мощность достигнет 15 млн тонн руды в год с выпуском до 150 тыс. тонн медного концентрата и катодной меди, добавил он.

В компании отметили, что тестирование оборудования одновременно проходит в корпусе электролиза. В частности, начались испытания роботизированного крана, способного обрабатывать до 250 катодных листов в час, ведется тестирование узлов катодосдирочной машины в автоматическом режиме. Кроме того, на "Удокане" завершены пусконаладочные работы шаровой мельницы в корпусе приготовления флокулянтов (веществ для очистки стоков - прим. ТАСС). Также успешно завершены испытания трех установок по приготовлению флокулянтов, необходимых на участке сгущения. На сегодняшний день оборудование готово к проведению индивидуальных испытаний.

Ящук подчеркнул, что производство "Удоканской меди" ориентировано как на внутренний рынок, так и на рынок Китая. При этом, по его словам, рынок КНР останется приоритетным для экспорта продукции компании.

11 сентября 2023 года "Удоканская медь" запустила оборудование обогатительной фабрики горно-металлургического комбината "Удокан". В церемонии запуска в режиме ВКС из Владивостока принял участие президент России Владимир Путин. Проект реализуется в рамках ТОР "Забайкалье", а объем инвестиций превысил 230 млрд рублей.

О компании

Компания "Удоканская медь" (ранее известная как Байкальская горная компания) создана в 2008 году для реализации проекта освоения крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире Удоканского месторождения меди, которое находится в Каларском округе Забайкальского края.

Ресурсы Удокана составляют 26,7 млн тонн меди.