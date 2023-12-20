Абрамченко поддержала сокращение срока оплаты ретейлерами скоропортящихся товаров

Такая мера окажет поддержку производителям скоропортящихся продовольственных товаров, поможет преодолеть волатильность условий ведения бизнеса

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поддержала законопроект о сокращении с восьми до четырех рабочих дней срока оплаты ретейлерами скоропортящихся товаров. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе вице-премьера.

"Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поддержала сокращение сроков оплаты по договорам поставки продовольственных товаров, срок годности которых пять дней и менее. Предлагаемые изменения в федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" предусматривают сокращение с 8 до 4 рабочих дней предельных сроков оплаты товаров сроком годности до 5 дней", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта мера окажет поддержку производителям скоропортящихся продовольственных товаров, поможет преодолеть волатильность условий ведения бизнеса.

Абрамченко поручила Минпромторгу совместно с Минсельхозом подготовить положительный отзыв на этот законопроект.

Кроме того, предлагаемое сокращение позволит уменьшить кассовые разрывы и дефицит оборотных средств у производителей таких товаров, что в перспективе даст возможность обеспечить повышение их доступности и создать предпосылки для сдерживания цен на них.

"Следует отметить, что законопроект направлен на решение вопроса ускорения оплаты скоропортящихся товаров и не затрагивает вопросы их поставок", - уточняется в сообщении.