В работе "Киевстара" произошел сбой

По данным телеканала "24 Канал", не работает приложение, отсутствует связь, пользователи испытывают проблемы с заходом на сайт оператора

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Украинский сотовый оператор "Киевстар" снова испытывает перебои в работе. Об этом сообщает "24 Канал".

По данным некоторых журналистов, не работает приложение, отсутствует связь, однако мобильный интернет пока функционирует. Кроме того, пользователи испытывают проблемы с заходом на сайт оператора.

Официальных комментариев относительно случившегося пока не поступало.

Предыдущий масштабный сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря. Отключение сети привело к многочисленным проблемам в работе мобильной связи и интернета. В частности, отключилась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины - Приватбанка и Ощадбанка, также о проблемах сообщал энергохолдинг "ДТЭК". Кроме того, в ряде регионов страны перестала работать система оповещения о воздушной тревоге.

В "Киевстаре" тогда заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака. На восстановление работы оператора ушло более трех дней, при этом компания признает, что пока не может обеспечить возобновление работы около 10% базовых станций связи. По информации "Киевстара", 12 декабря цифровой инфраструктуре компании были нанесены критические повреждения, ее во многом пришлось создавать заново.