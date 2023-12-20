МТС создала цифрового двойника для контроля экосистемы

Софт объединяет информацию не только о состоянии IТ-инфраструктуры, но и о пользовательском опыте

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Группа МТС создала и запустила виртуальную модель своей экосистемы, сообщили ТАСС в компании. Цифровой двойник хранит информацию об IТ-инфраструктуре, анализирует и контролирует ландшафт экосистемы.

С помощью двойника МТС получает визуализированные данные о процессах в компании. Софт объединяет информацию не только о состоянии IТ-инфраструктуры, но и о пользовательском опыте: о том, как клиенты пользуются сервисами, достаточно ли компетенций у сотрудников, нет ли задержек в работе и других особенностях.

Кроме того, цифровой двойник может определять аномалии в состоянии компании: например, дублирование функциональности систем, зависимость более надежных от менее надежных, нарушение технологических требований.

В МТС обещают, что по мере роста экосистемы будет расти и масштаб цифрового двойника. По словам первого вице-президента по технологиям МТС Павла Воронина, виртуальная модель позволяет принимать более эффективные бизнес-решения, опираясь на данные, полученные от симулирования различных сценариев.