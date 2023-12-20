Nordwind планирует запустить рейсы из Казани в Краснодар в случае открытия аэропорта

Аэропорт Краснодара 15 декабря принял первый с начала спецоперации тестовый рейс

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 20 декабря. /ТАСС/. Расписание полетов самолетов авиакомпании Nordwind распланировано на год вперед, но в случае открытия аэропорта в Краснодаре планируется запустить рейсы из Казани уже в этом зимнем сезоне. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора Nordwind Антон Маттис.

"Краснодар открылся внезапно, причем решения об открытии я не видел. Если аэропорт откроется, то мы полетим из Казани в следующем году, в этом зимнем сезоне. У нас на год вперед расписание распланировано, но планы всегда можно скорректировать", - сказал Маттис.

Аэропорт Краснодара 15 декабря принял первый с начала спецоперации тестовый рейс. Власти Кубани сообщали, по итогам выполнения тестового рейса будет принято решение о возможности снятия авиационных ограничений в аэропорту Краснодара. Как сообщали в пресс-службе аэропорта, технический рейс выполнялся для проверки систем и оборудования аэропорта.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны из-за проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В Краснодарском крае все это время авиасообщение осуществляется из аэропорта Сочи, который работает в режиме логистического хаба. О планах по снятию в ближайшее время авиационных ограничений в аэропортах Геленджика и Анапы пока не сообщалось.