В Астраханской области на субсидирование авиаперевозок направят 90,5 млн рублей

Гендиректор АО "Аэропорт Астрахань им. Б. М. Кустодиева" Денис Диденко отметил, что планируется расширение полетной программы

АСТРАХАНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Астраханской области совместно с аэропортом Астрахань, входящего в группу "Новапорт холдинг", в 2024 году планируют расширить полетную программу. Объем регионального субсидирования авиаперевозок по 12 направлениям составит в 2024 году свыше 90,5 млн рублей, сообщил ТАСС гендиректор АО "Аэропорт Астрахань им. Б. М. Кустодиева" Денис Диденко.

"В целях развития региональной маршрутной сети воздушных перевозок пассажиров правительством Астраханской области подтверждена готовность в 2024 году субсидировать на условиях софинансирования авиаперевозки по следующим 12 направлениям из Астрахани с периодичностью два рейса в неделю: Казань, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Уфа, Екатеринбург, Владикавказ, Псков, Волгоград, Пермь, Челябинск и четыре рейса в неделю - в Минеральные Воды", - сказал Диденко.

Он добавил, что субсидирование на 2024 год по линии Росавиации предусмотрено на авиаперевозки из Астрахани по следующим маршрутам - Минеральные Воды, Уфа и Сочи.

Международный аэропорт Астрахань - системообразующее предприятие в области. По данным пресс-службы аэропорта, с начала года через него перевез около 700 тыс. человек. География полетов насчитывает 15 направлений. Самыми популярными помимо Москвы и Санкт-Петербурга стали Баку, Минеральные Воды, Уфа, Актау и Сочи.