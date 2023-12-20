В Турции заявили, что ущерб от землетрясений в феврале 2023 года составил $110 млрд

Министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки отметил, что 66% территории страны находятся в зоне сейсмического риска

СТАМБУЛ, 20 декабря. /ТАСС/. Общий ущерб Турции от землетрясений, которые произошли в феврале 2023 года, составил $110 млрд. Об этом сообщил министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки, отметив, что 66% турецкой территории находится в зоне сейсмического риска.

"Наши общие убытки от землетрясений 6 февраля оцениваются в $110 млрд. В зоне риска землетрясений первой и второй категорий находятся 66% территории нашей страны и 71% ее граждан", - заявил министр в парламенте при обсуждении бюджета возглавляемого им министерства на 2024 год. Его высказывания приводит газета "Пенджере".

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались на обширной территории и в соседних странах. Власти Турции ранее сообщали, что ущерб от землетрясений превысил $100 млрд. Февральские землетрясения побудили республику пересмотреть политику градостроительства, сделав упор на возведение сейсмостойкого жилья. Один из таких планов касается Стамбула, где сейсмологи прогнозируют землетрясение магнитудой 7 и выше.

"Нами разработана дорожная карта в рамках подготовки Стамбула к возможному землетрясению. Она предусматривает реновацию в течение пяти лет 1,5 млн строений", - сказал министр. По его словам, уже подобраны территории, где на начальной стадии планируется возвести порядка 300 тыс. домов.

Озхасеки ранее сообщал, что в Стамбуле насчитывается около 6 млн домов и порядка 1,5 млн рабочих мест, из них 1,5 млн единиц жилого фонда находится в зоне риска. По словам министра, в начале 2024 года власти приступят к реализации плана по реновации жилищного фонда Стамбула.

В августе 1999 года в районе Стамбула, который расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, произошло землетрясение магнитудой 7,6. По официальным данным, тогда погибли 17,2 тыс. человек, по неофициальным - почти 40 тыс., еще 45 тыс. пострадали.