Экспертиза нормативно-правовых актов позволит бизнесу Москвы сэкономить до 70 млн рублей

В частности, отменили избыточное требование по закрытию и переоформлению разрешения на перемещение строительных отходов, что позволит строительной отрасли столицы экономить более 40 млн рублей ежегодно

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Специалисты в третьем квартале провели оценку влияния 15 правовых актов на экономику Москвы, в результате внесенных изменений бизнес сможет ежегодно экономить до 70 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития города.

"За третий квартал этого года департамент провел экспертизу 15 правовых актов в сферах строительства, благоустройства, обращения с отходами, управления недвижимостью, образования и инноваций. По итогам этой работы правительство Москвы внесло в три нормативных акта изменения, призванные улучшить условия ведения бизнеса. Снижение избыточной нагрузки позволит предпринимателям экономить до 70 млн рублей в год", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента Мария Багреева.

Она добавила, что, в частности, отменили избыточное требование по закрытию и переоформлению разрешения на перемещение строительных отходов. Это позволит строительной отрасли столицы экономить более 40 млн рублей ежегодно. Также удалось получить дополнительную экономию за счет исключения избыточных документов, запрашиваемых у частных образовательных организаций для предоставления субсидий.

Кроме того, сняты нормативные ограничения по количеству пилотных проектов, которые может предложить предприниматель для проведения тестирования инновационных решений, и предусмотрена возможность продвижения инноваций после их пилотирования, отметила министр.

"Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в Москве с 2020 года. В программе принимают участие свыше 240 городских, федеральных и коммерческих площадок, на базе которых разработчики могут протестировать свои инновации и проверить их эффективность, а также получить обратную связь от потенциальных заказчиков. За четыре года проведено уже более 350 тестирований. По итогам закуплено решений на сумму более 1 млрд рублей", - напомнили в пресс-службе.