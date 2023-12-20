В УрФО более 161 тыс. домовладений подключат к газу до конца года

В аппарате полпредства отметили, что в некоторых субъектах планы по подключению выполнены на 100%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Свыше 161 тыс. домовладений подключат к газовой сети в Уральском федеральном округе по программе социальной газификации до конца года. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев положительно оценил результат работы программы в округе, сообщили в аппарате полпредства.

"Регионы УрФО успешно выполняют региональные и федеральные планы по подключению к газопроводам домохозяйств. <…> Всего до конца года по программе социальной газификации в регионах Уральского федерального округа к сети подключат свыше 161 тыс. домовладений", - говорится в сообщении.

В аппарате отметили, что в некоторых субъектах планы по подключению выполнены на 100%, например на Ямале подключено за год 286 домовладений. Во многих регионах УрФО показатели газификации выше среднего федерального уровня, который составляет 73%. Так, в Челябинской области этот показатель составил 77%, в Тюменской - 97% и Курганской - 90%.

"Для нас самой важной задачей остается подключение всех домов, которые имеют для этого технические возможности, и, конечно же, создание условий для дальнейшего развития сетей газоснабжения в субъектах РФ. К этому мы будем стремиться в ближайшие годы", - отметил Якушев.

В 2021 году президент Владимир Путин поручил ускорить газификацию домов, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения.