В Бурятии объем налоговых поступлений от добывающих предприятий вырос на 74%

Их рост связан с увеличением добычи полезных ископаемых

УЛАН-УДЭ, 20 декабря. /ТАСС/. Объем налоговых поступлений в бюджет Бурятии от предприятий, работающих в сфере добывающей промышленности, в 2023 году вырос на 74% по сравнению с 2022 годом. Об этом ТАСС сообщили в Минприроды республики.

"По итогам текущего года объем налоговых поступлений в бюджет региона от организаций отрасли - более 12 млрд рублей, или 174% к уровню прошлого года", - сообщили в министерстве, напомнив, что продукция отрасли составляет более 30% объема промышленного производства в целом по Бурятии.

Основные налогоплательщики - предприятие по добыче угля "Разрез Тугнуйский", уранодобывающая компания "Хиагда", а также золотодобывающие "Ирокинда" и "Артель старателей Западная". Рост налоговых поступлений связан с увеличением добычи полезных ископаемых. Объем отгруженной продукции в отрасли по итогам этого года - 105,3% к уровню прошлого года. "Объем добычи урана в 2023 году, по предварительной оценке, составит 950 тонн - 103% к уровню 2022 года. Общий объем добычи угля составит 9,5 млн тонн - 110,5% к прошлогоднему уровню, в том числе 6,5 млн тонн каменного угля, добытого на Никольском месторождении в пределах Бурятии", - отметили в министерстве.

На обоих крупных предприятиях ведется работа по развитию производства и освоению перспективных месторождений. Это Дыбрынское месторождение, входящее в состав Хиагдинского рудного поля, и Никольское месторождение каменного угля на границе Бурятии и Забайкальского края.

В регионе продолжается реализация еще нескольких инвестпроектов в сфере добычи ископаемых. Наиболее крупный - освоение Озерного месторождения полиметаллов компанией "Озерное" с общим объемом инвестиций свыше 90 млрд рублей. Из них 85 млрд уже вложено в проект, начались поэтапные пусконаладочные работы. "Выполнены поставки основного технологического оборудования, начато строительство административно-бытового комплекса, запущена подстанция ПС-35, питающая объекты строящегося комбината, начато строительство ПС-110. Ведутся работы по строительству водозабора на Зазинском месторождении подземных вод", - добавили в Минприроды Бурятии.