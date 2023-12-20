В "Транснефти" заявили, что Чехия и Словакия просят Брюссель оставить поставки нефти из РФ

Президент компании Николай Токарев сообщил, что эти страны " не имеют возможность получать нефть из других источников"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Чехия и Словакия не смогут существовать без российской нефти, поэтому обратились в Брюссель с просьбой сохранить поставки нефти РФ. Об этом заявил президент "Транснефти" Николай Токарев в эфире телеканала "Россия-24".

"И Чехия, и Словакия обратились в Брюссель с просьбой сохранить эти объемы поставок российской нефти, потому что у них реально нет выхода к морю, они не имеют возможность получать нефть из других источников. У чехов есть немного со стороны Триеста через другой нефтепровод, но в целом без нашей нефти они просто не смогут существовать", - сказал он.

Ранее сообщалось, что премьеры Словакии и Чехии Роберт Фицо и Петр Фиала "в определенной степени" согласились с необходимостью продления в их странах на один год исключений из санкций против использования продуктов из российской нефти.

ЕС продлил в понедельник на один год срок действия исключений на импорт нефти из РФ. В Братиславе расположен один из крупнейших в сообществе нефтеперерабатывающих комбинатов Slovnaft. Он ориентирован на использование российской нефти. Его перевод на переработку сырья из альтернативных источников, согласно словацким СМИ, займет не менее одного года.