В "Транснефти" заявили, что в Китай поставили 100 млн тонн нефти, в Индию - 70 млн тонн

Президент компании Николай Токарев сообщил, что также привели в рабочее состояние ж/д станцию "Грузовая", что позволит поставлять еще 7 млн тонн нефти для перевалки в дальневосточном порту Козьмино

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Отгрузки российской нефти в Китай в 2023 году составили около 100 млн тонн, в Индию - порядка 70 млн тонн, но также появились и новые направления экспорта. Об этом заявил президент "Транснефти" Николай Токарев в эфире телеканала "Россия-24".

"Существенно, кратно, в разы увеличились объемы экспорта в Китай, в Индию. В Индию около 70 млн тонн нефти в текущем году было поставлено, в Китай - порядка 100 млн тонн нефти. Появились новые направления - это и Египет, и Марокко, Мьянма, Пакистан буквально вот недавно", - сказал он.

"Транснефть" привела в рабочее состояние ж/д станцию "Грузовая", что позволит поставлять еще 7 млн тонн нефти для перевалки в дальневосточном порту Козьмино, отметил Токарев. Компания также строит в Иркутской области нефтеперекачивающую станцию "Ачинская", которую планирует запустить в I полугодии 2024 года, что позволит поставлять еще 7 млн тонн нефти по ж/д в Китай и в порт Козьмино.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия за 10 месяцев этого года поставила в КНР больше нефти, чем за весь прошлый год. Согласно подсчетам ТАСС на основании данных, опубликованных 20 декабря Главным таможенным управлением КНР, Россия в январе - ноябре 2023 года экспортировала в Китай 97,5 млн тонн нефти, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2022 году экспорт российской нефти в Китай вырос на 28%, до 89 млн тонн. Поставки нефти из России в Индию выросли в 2022 году в 19 раз, до 41 млн тонн, а нефтепродуктов - в 2 раза, до 6,2 млн тонн.