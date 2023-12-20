В Волгограде ограничили работу аэропорта

Задержаны два рейса

ВОЛГОГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Аэронавигация аэропорта Волгограда ограничена, задержаны два рейса. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

"Из-за ограничений по аэронавигации командиром воздушного судна авиакомпании "Победа" (рейс DP6965) принято решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова. Рейс S72141 авиакомпании Сибирь также прибудет из Москвы с задержкой, ожидаемое время посадки воздушного судна - 13:40. На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены", - сказала она.

Несколько рейсов в аэропорту Волгограда были также задержаны 17 декабря из-за введения ограничений по аэронавигации. Тогда Минобороны РФ сообщали, что системы российской ПВО ночью уничтожили и перехватили украинские БПЛА в том числе над Волгоградской областью.

Аэропорт в Волгограде - один из немногих в ЮФО, на который с 24 февраля 2022 года не распространяется режим ограничения полетов. Россия закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Помимо Волгограда во всем ЮФО открыты только аэропорты Сочи и Астрахани.