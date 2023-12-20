Ford отказался продавать свой последний автосборочный завод в Индии

По данным газеты The Economic Times, в компании продолжают изучать варианты для завода в Ченнаи

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. Ford отказался от продажи своего автосборочного предприятия в индийском Ченнаи (штат Тамилнад), что может свидетельствовать о намерении компании вернуться на третий крупнейший в мире автомобильный рынок. Об этом пишет газета The Economic Times со ссылкой на источники.

По их данным, Ford ранее в декабре неожиданно отменил сделку на сумму $100 млн по продаже своего последнего в стране завода индийской JSW Group и больше не собирается продавать это предприятие.

"Мы продолжаем изучать альтернативные варианты для нашего завода в Ченнаи", - подтвердил изданию представитель Ford India.

Принадлежащий ей завод в Ченнаи, выпускавший 150 тыс. автомобилей и 340 тыс. двигателей в год, был закрыт в июле 2022 года из-за вызванного пандемией коронавируса падения спроса на легковые автомобили в Индии.

Прекращение его работы Ford объяснил "реструктуризацией бизнеса в интересах получения большей доходности в долгосрочной перспективе". В январе текущего года Ford продал свое второе индийское предприятие, действовавшее в штате Гуджарат, компании Tata Motors. К этому времени операционные убытки заводов Ford за десятилетие работы в Индии из-за низкого спроса на выпускаемые автомобили составили $2 млрд. Загрузка предприятий американской компании в последние годы не превышала 20%.