БелАЭС с момента включения в энергосистему выработала 21,8 млрд кВтч

Ежесуточно станцией обеспечивается выработка более 55 млн кВтч электроэнергии

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Белорусская атомная электростанция (БелАЭС) с момента включения в энергосистему республики выработала 21,8 млрд кВтч электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Суммарно станцией выработано 21,8 млрд кВтч, что позволило заместить 5,8 млрд куб. м газа", - сказал он на пресс-конференции.

Министр отметил, что ежесуточно станцией обеспечивается выработка более 55 млн кВтч электроэнергии.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Первый энергоблок станции был введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока БелАЭС был подписан членами госкомиссии 1 ноября 2023 года.