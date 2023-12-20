Россия планирует сохранить добычу и экспорт угля в 2024 году на уровне 2023 года

Министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что в 2023 года страна также сохранит объем добычи и экспорта на уровне 2022 года

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия планирует в 2024 году сохранить объем добычи и экспорта угля на уровне 2023 года. Об этом в интервью "России-24" сказал министр энергетики России Николай Шульгинов.

"По углю мы планируем сохранить (добычу) как в этом году, на уровне 2022-2023 года, и по экспорту", - сказал он.

По его словам, в 2023 года Россия также сохранит объем добычи и экспорта на уровне 2022 года.

В 2022 году добыча и экспорт угля из РФ составили около 440 млн и 220 млн тонн соответственно.