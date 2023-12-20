В Финляндии зарегистрировали рекордное за 25 лет число банкротств компаний

Оно составило 3 293

ХЕЛЬСИНКИ, 20 декабря. /ТАСС/. Число обанкротившихся предприятий в Финляндии с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года составило 3 293. Как сообщило статистическое управление республики, это самый высокий показатель за последние 25 лет.

"Число заявлений о банкротстве выросло выше, чем во время финансового кризиса 2009 года. То есть число банкротств является самым высоким за 25 лет. Кроме того, в ноябре число банкротств в месячном выражении было самым большим", - заявил представитель Статистического управления Финляндии Томми Вейстямё. В ноябре банкротств было столько же, сколько и в марте 2014 года. Последний раз такое число банкротств было зафиксировано в октябре 1997 года.

Наибольшее число заявлений о банкротстве в Финляндии было зарегистрировано в сфере услуг - 127, в сфере гостеприимства и общественного питания - 37 банкротств, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 14, уточняется в сообщении ведомства.

Число банкротств предприятий превысило лимит в 3 тысячи компаний, подавших заявления о банкротстве, в 2009, 2014 и 2023 годах. В 2020-2021 годах кратковременно власти фиксировали менее 2 тыс. банкротств в год.