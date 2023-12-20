В Красноярске приостановили торги по продаже акций вагоноремонтного завода

Общая стоимость выставленных акций более 820 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Торги по продаже пакета акций 67,62% акций Красноярского электровагоноремонтного завода (ЭВРЗ), находящегося в собственности новосибирской компании-банкрота "Афина Паллада", приостановлены из-за решения арбитражного суда. Об этом говорится в материалах Всероссийской электронной торговой площадки.

"Торги приостановлены", - говорится в сообщении торговой площадки. Согласно документам, размещенным на площадке, основанием стало решение Арбитражного суда Новосибирской области о принятии обеспечительных мер. В определении суда говорится, что в арбитраж обратились Светлана и Эдгар Магакеляны, действующие в интересах двух несовершеннолетних, с жалобой на решение собрания кредиторов по утверждению положения о реализации имущества стройкомпании. В обосновании иска говорилось о реализации акций по заниженной цене. Истцы просили приостановить торги в качестве обеспечительной меры. Суд удовлетворил данный иск и запретил конкурсному управляющему проводить торги.

Ранее на торги были выставлены 67,62% акций завода. Акции были разделены на семь лотов по 8% и один лот на 11,62% акций. Общая стоимость выставленных акций более 820 млн рублей.

Согласно данным системы СПАРК, новосибирская строительная компания "Афина Паллада" признана банкротом, в ее собственности находится доля в 99% уставного капитала Красноярского ЭВРЗ, занимающегося ремонтом вагонов, электропоездов, модернизацией трамваев и производством запчастей для подвижного состава.