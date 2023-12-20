Шульгинов не согласился с утверждением о медленном восстановлении света в регионах

Министр энергетики отметил, что энергетики работают круглосуточно

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает, что темпы восстановления энергоснабжения в регионах, пострадавших из-за непогоды, не медленные с учетом условий работы энергетиков. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия-24" высказал министр энергетики Николай Шульгинов.

"Я не согласен с тем, что некоторые говорят, что очень медленно восстанавливается энергоснабжение, но в каких условиях [энергетики] работают, причем работают круглосуточно. Я думаю, что это труд героический. Я хотел бы поблагодарить всех энергетиков, которые работают сегодня на юге", - сказал он.

Ухудшение погоды в некоторых регионах России с 15 декабря привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения - их количество достигало 679 тыс. человек. В настоящее время, по последним данным Минэнерго, без электроснабжения останется порядка 144,7 тыс. человек в ЛНР и ДНР.