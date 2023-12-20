Инвестиции в энергосистему новых регионов РФ достигнут 70 млрд рублей в 2024-2025 годах

Министр энергетики Николай Шульгинов отметил, что в 2023 году инвестиции составили 40 млрд рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Инвестиции энергокомпаний, которые работают на территории новых регионов России, достигнут, по оценке Минэнерго, 70 млрд рублей в 2024-2025 годах. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия-24".

"В прошедшем году около 40 млрд [рублей] потрачено всеми компаниями, которые работают [в новых регионах], не только сетевые компании, но и генерирующие компании федерального уровня, и около 70 млрд будет в 2024-2024 году потрачено на восстановление", - сказал Шульгинов.

В 2023 году инвестиции составили около 40 млрд рублей, отметил он.