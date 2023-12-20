Рейсы "Аэрофлота" в Краснодар появились в расписании Шереметьево с 25 декабря

Продажа билетов закрыта

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Краснодар появились в расписании Шереметьево с 25 декабря. Как следует из информации на сайте аэропорта, компания планирует выполнять рейсы Москва - Краснодар ежедневно.

При этом продажа билетов на сами рейсы пока не открыта.

Ранее в компании заявляли, что готовы выполнять до четырех рейсов в день в случае открытия аэропорта. На данный момент финальное решение об открытии аэропорта еще не принято. 15 декабря был выполнен тестовый рейс из Минвод в Краснодар и обратно.