"Ростелеком" купил долю в разработчике платформы для автоматизации делового туризма

Первый вице-президент - финдиректор компании Сергей Анохин отметил, что сделка привлекательна с точки зрения эффективных инвестиций

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" приобрел 60% акций в компании "Кортеос", которая занимается разработкой открытой платформы для автоматизации делового туризма, говорится в сообщении оператора.

Доля приобретена у частного инвестора. Как отметил первый вице-президент - финдиректор "Ростелекома" Сергей Анохин, сделка привлекательна с точки зрения эффективных инвестиций. "В перспективе она позволит значительно расширить портфель наших цифровых продуктов и услуг для корпоративного сегмента рынка", - добавил он.

"Кортеос" работает с 2012 года. Каждый день через его платформу оформляется более 7,5 тыс. деловых поездок. В 2023 году общая стоимость оформленных услуг превысила 30 млрд рублей.