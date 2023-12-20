Парламентарии рекомендовали кабмину стимулировать спрос на отечественное производство

Президиум Совета законодателей также рекомендовал кабмину актуализировать общероссийские классификаторы, включая испытательную базу для подтверждения соответствия по всем направлениям отечественной промышленности

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президиум Совета законодателей принял поставление с рекомендациями правительству РФ разработать дополнительные меры поддержки по созданию механизмов стимулирования спроса на конкурентную отечественную промышленную продукцию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Согласно тексту принятого поставления, президиум Совета законодателей также рекомендовал кабмину актуализировать общероссийские классификаторы, включая испытательную базу для подтверждения соответствия по всем направлениям отечественной промышленности.

Другая рекомендация касается разработки мер по развитию внутреннего рынка потребления отечественного технологического оборудования и комплектующих, а также регулирование их импортных поставок.

Президиум прошел в преддверии заседания Совета законодателей. Это совещательный и консультативный орган при российском парламенте. В его состав входят главы палат Федерального собрания - спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, их заместители, председатели профильных комитетов, руководители законодательных органов государственной власти российских регионов. В среду в столичном Доме союзов состоится заседание совета, которое посвящено 30-летию Федерального собрания, на котором, как ожидается, выступит президент РФ Владимир Путин.