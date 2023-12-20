"Яндекс" начал тестировать сдачу роботов-доставщиков в аренду ЖК

С момента запуска роботов-доставщиков в 2019 году они привезли более 300 тыс. заказов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" начал сдавать в аренду жилым комплексам (ЖК) роботов-доставщиков. С декабря 2023 года доставка с помощью роверов доступна в арт-квартале "Винсент" в Казани, сообщила компания.

Компания "КамаСтройИнвест" взяла в аренду робота-доставщика по сервисной модели: "Яндекс" ответственен за его техническое обслуживание и создание высокоточных карт, по которым робот ориентируется в городе. Как отметили в "Яндексе", "Винсент" стал первым в России ЖК, у жителей которого появился свой робот-курьер.

"Роботы-доставщики "Яндекса" - один из передовых способов доставки, поэтому сотрудничество с "Яндексом" и аренда роботов-доставщиков выглядит для нас понятным шагом к улучшению качества жизни", - рассказал коммерческий директор "КамаСтройИнвест" Михаил Петров.

О планах сдавать роботов-доставщиков в аренду бизнесу "Яндекс" сообщил в конце ноября. Тогда речь шла о крупных сетевых супермаркетах, кофейнях и ресторанах быстрого питания. Среди перспективных заказчиков компания назвала отели и магазины, жилые комплексы, кампусы университетов и креативные кластеры.

Роботы-доставщики "Яндекса" работают в Москве, Мурино, Иннополисе и на Красной Поляне. С момента запуска роботов-доставщиков в 2019 году они привезли более 300 тыс. заказов.