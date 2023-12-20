Объем переработки рыбы в Подмосковье вырос более чем на 80% за пять лет

За 10 месяцев текущего года в Московской области переработали почти 47 тыс. тонн рыбы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Почти 47 тыс. тонн рыбы переработали в Московской области за 10 месяцев текущего года. Это на 83% больше в сравнении с годовыми показателями пятилетней давности, сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"В Подмосковье сегодня изготавливается более 22% от общего объема консервированной рыбы, произведенного в ЦФО. Показатель данной категории товаров в регионе за 5 лет вырос на 83%. <...> Для сравнения в 2019 году по статистическим данным объем переработки был равен 25,5 тыс. тонн", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислава Мурашова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, за 10 месяцев текущего года в Московской области переработали почти 47 тыс. тонн рыбы. По итогу 2022 года в регионе этот показатель достиг 60 тыс. тонн.

Отмечается, что наибольший рост объемов выпускаемой продукции показывают следующие категории товаров: готовые продукты из рыбы, рыбные консервы в томатном соусе, рыбное мороженное филе.

В министерстве добавили, что с начала текущего года из Московской области было экспортировано 8 тыс. тонн рыбной продукции, ракообразных и моллюсков. Основными направлениями поставок являются Белоруссия, Казахстан, Грузия, Молдавия и Армения.