Шведская прокуратура не назвала сроков окончания следствия по подрыву "Северных потоков"

При этом летом и осенью ведущий дело прокурор Матс Юнгквист говорил, что следствие близится к финальной стадии, у него есть надежда, что ответственный за диверсию будет найден и уже в конце года будут выдвинуты обвинения

СТОКГОЛЬМ, 20 декабря. /ТАСС/. Шведская прокуратура не может рассказать что-то новое о расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", в том числе о сроках его окончания. Об этом сообщили в ведомстве корреспонденту ТАСС, хотя летом и осенью ведущий дело прокурор Матс Юнгквист говорил, что следствие близится к финальной стадии, у него есть надежда, что ответственный за диверсию будет найден и уже в конце года будут выдвинуты обвинения.

"В настоящее время у нас нет прогноза относительно того, когда мы сможем предоставить какие-либо новости о расследовании", - пояснил представитель прокуратуры Робин Симонссон.

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

Американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, ссылаясь на источник, заявил 8 февраля в своей статье, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией".

Ранее прокурор Матс Юнгквист в интервью ТАСС заявил, что шведская прокуратура не видит необходимости в сотрудничестве с Россией в рамках расследования диверсии. По его словам, в предварительном следствии главным было не определить, кто совершил подрыв, а исключить, что Швеция каким-то образом была использована как платформа для диверсии.