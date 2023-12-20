Bridgestone решил продать свои российские активы холдингу S8 Capital

По данным компании, соглашение включает в себя завод по производству шин в Ульяновске и офис продаж и маркетинга в Москве

ТОКИО, 20 декабря. /ТАСС/. Японский производитель шин Bridgestone продаст свои российские активы холдингу S8 Capital. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"Bridgestone Europe NV/SA объявил о продаже своих российских активов многопрофильной холдинговой компании S8 Capital. Сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов. Соглашение включает в себя завод по производству шин в Ульяновске и офис продаж и маркетинга в Москве", - сообщается в заявлении. В нем также отмечается, что в рамках сделки около 1 тыс. сотрудников Bridgestone перейдут на работу к покупателю активов.

Компания Bridgestone, работавшая в РФ с 1998 года, в марте 2022 года объявила о решении приостановить работу своего завода в России, который расположен в Ульяновске, в связи с ситуацией вокруг Украины. Кроме того, было решено заморозить новые инвестиции в РФ. Тогда компания также остановила экспорт шин в Россию.