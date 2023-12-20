В аэропорту Норильска ограничили вылет и прилет самолетов из-за метели

Наибольшая продолжительная задержек составляет более 36 часов

КРАСНОЯРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Прилет и вылет самолетов ограничен в аэропорту Норильска из-за метели, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Установлено, что в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева по причине неблагоприятных метеоусловий (метель) ограничен прием и вылет воздушных судов. Наибольшая продолжительность задержек выполнения рейсов авиакомпании "Сибирь" и "Нордстар" в города Москву, Сочи, Абакан, Новосибирск, Красноярск составляет более 36 часов", - сообщает ведомство.

Также из-за метели самолеты авиакомпании "Нордстар", следовавшие 19 декабря из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Норильск, совершили посадку в Красноярске. Сейчас более 160 пассажиров ожидают вылета в Норильск.

В справочной аэропорта Норильска сообщили ТАСС, что аэропорт работает по фактической погоде, не уточнив количество задержанных рейсов. По информации мэрии Норильска, в городе сохраняется штормовое предупреждение. Дорога от Норильска до аэропорта закрыта для движения легковых автомобилей, движение автобусов осуществляется по расписанию, при этом выделены дополнительные автобусы для доставки пассажиров.

По данным Гидрометцентра, в Норильске на 13:00 (9:00 мск) минус 13 градусов, сильная низовая метель, порывы ветра достигают 17 м/с.