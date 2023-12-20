Минфин и ЦБ будут работать с Минобрнауки над пилотом новой модели высшего образования

Вузы-участники пилота преобразуют свои программы с учетом потребностей финансового сектора

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Минфин, Банк России и Минобрнауки РФ обсудили взаимодействие в проекте новой модели высшего образования. Вузы-участники пилота преобразуют свои программы с учетом потребностей финансового сектора. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"Банк России, Минфин и Минобрнауки России обсудили взаимодействие в проекте новой модели высшего образования и участие в нем компаний финансовой отрасли. Параметры этой работы будут определены позднее. Вузы-участники пилота трансформируют свои образовательные программы с учетом потребностей финансового сектора. Это позволит выпускникам стать более востребованными на рынке труда, а компаниям - получить квалифицированные кадры", - говорится в сообщении.

Банк России и министерства также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности. Документ регулирует совместную работу по повышению финансовой грамотности студентов, ученых и преподавателей вузов, отмечается в сообщении.

"Среди основных направлений сотрудничества - разработка проектов и программ по финансовому просвещению, проведение тематических конференций, олимпиад, конкурсов и открытых лекций, обучение финансовой грамотности в вузах по всей стране", - поясняется в сообщении Минфина России.