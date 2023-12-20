2023 год может стать первым, когда ЦБ не отозвал ни одной лицензии

Статс-секретарь-заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов подчеркнул, что банковский сектор подходит к концу года "с весьма впечатляющими результатами"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. 2023 год может стать первым, когда Банк России не отозвал ни одной банковской лицензии. Об этом заявил статс-секретарь-заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов в ходе девятой банковской юридической конференции.

"Это первый год, в течение которого - по крайней мере до даты проведения конференции, и я надеюсь, что и до конца года - не было отозвано ни одной лицензии. Сам этот факт свидетельствует, что банковская система стабильна и что проведенная в свое время программа финансового оздоровления дала свои результаты", - сказал Гузнов.

Он подчеркнул, что банковский сектор подходит к концу года "с весьма впечатляющими результатами". "Особенно если смотреть на совокупную прибыль банковского сектора, которая, с очевидностью, превысит 3 трлн рублей", - добавил зампред.

В 2022 году ЦБ отозвал всего две лицензии у банков и одну - у небанковской кредитной организации. Это было наименьшее количество отозванных лицензий как минимум за последние 10 лет.