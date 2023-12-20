Сочи планирует нарастить долю иностранных туристов до 10% к 2035 году

Директор департамента проектной деятельности администрации города-курорта Сочи Лейла Гандалоева отметила, что основным ориентиром города будут гости из Ближнего Востока, стран Азии и СНГ

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Курорты Сочи за годы постолимпийского наследия приняли более 60 млн отдыхающих, прогнозируемый турпоток к 2035 году будет достигать около 10-15 млн человек ежегодно. Долю иностранных туристов планируется повысить с 1% до 10%. Об этом сообщила директор департамента проектной деятельности администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Лейла Гандалоева.

"За 10 лет совокупный турпоток более 60 млн человек - не все курорты мира могут этим похвастаться. Тренды нашего развития - это все-таки обновление турпродукта, создание новых туркластеров, кооперация горных курортов, спортивный туризм, создание системы навигации и сервиса, экспорт туристических услуг - наш международный турпоток. Планируется, что к 2035 году курорт будет принимать от 10 до 15 млн [туристов] по разным сценариям, при этом 80% у нас будут размещаться в классифицированных средствах размещения. Сегодня меньше 1% иностранных туристов, эта доля вырастит до 10% к 2035 году", - сказала Гандалоева в ходе круглого стола "Олимпийское наследие: спортивный туризм как инструмент развития дестинаций".

Она отметила, что основным ориентиром Сочи на ближайшие годы в части иностранного турпотока будут гости из Ближнего Востока, стран Азии и СНГ. По ее словам, достичь поставленных показателей планируется за счет развития различных направлений туризма, включая событийный, спортивный, лакшери- и морской туризм. В перспективе в Сочи планируется создать новые туристические кластеры на базе Уч-Дере, Аше, Лоо, Головинки, то есть в Лазаревском районе, где не проводилось преобразований в период подготовки к Зимним Олимпийским играм 2014 года.

Гандалоева сообщила, что сейчас Сочи - это мировой и федеральный круглогодичный курорт, который предлагает отдыхающим современный мультипродукт, по прогнозам турпотока в город-курорт по итогам 2023 году превысит 7,5 млн отдыхающих.

В 2022 году Сочи принял 7,2 млн туристов, что является максимальным показателем турпотока за 100 лет. В 2024 году в Сочи пройдут праздничные мероприятия по случаю 10-летия со дня проведения XXII зимних Олимпийских игр.